Quote e pronostici Inter-Genoa: segnano entrambe le squadre

A pochi giorni dall’eliminazione ai playoff di Champions League per mano del Bodo Glimt, l’Inter torna in campo in Serie A per una partita non semplice. A far visita ai nerazzurri a San Siro arriverà il Genoa di Daniele De Rossi, reduce da una convincente vittoria interna contro il Torino per 3-0.

Scommessa consigliata: Gol

L’Inter è reduce da una fase intensa con partite ogni tre giorni, giocate peraltro a seguito di trasferte molto lunghe. Inoltre in difesa mancherà Bastoni, ammonito sotto diffida durante Lecce-Inter e, di conseguenza, squalificato. Il Genoa è il miglior attacco della seconda metà della classifica ed è andato in rete almeno una volta in 8 delle sue ultime 10 partite.

Le quote di Inter-Genoa

Queste le principali quote di Inter-Genoa proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.30 5.00 11.00 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.66 2.20 Bet365

GOL NO GOL 2.05 1.70 Betsson

1X 1-2 X2 1.04 1.13 3.40 Snai

Probabili formazioni Inter-Genoa

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo.

Dove vedere Inter-Genoa: diretta tv e streaming

Inter-Genoa verrà trasmessa sabato 28 febbraio alle ore 20:45 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Inter-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.