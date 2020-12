Inter-Bologna, Conte (Inter Tv): “Hakimi? Prima descritto come Garrincha, poi solo commenti negativi. Sta lavorando”

Antonio Conte ha buoni motivi per essere soddisfatto: la sua Inter, infatti, ha disputato un’ottima prova nella gara casalinga contro il Bologna, superato 3-1 grazie alle reti di Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi, autore di una doppietta. Dopo il fischio finale, il tecnico nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per dire la sua sulla gara.

Queste le sue dichiarazioni: “Il Bologna ha cambiato sistema per giocare contro di noi, mi fa sorridere quando parlano di modulo. Se le squadre hanno bisogno di pararsi vuol dire che ci considerano notevolmente. L’anno scorso abbiamo fatto tantissimi gol e vale lo stesso ora: vuol dire che questo sistema è molto offensivo. Dobbiamo stare sempre attenti e determinati per non concedere nulla”.

Conte prosegue: “Il nostro lavoro è una prosecuzione di quanto fatto l’anno scorso, in cui abbiamo segnato pochi gol in meno dell’Atalanta. Creiamo tanto ed anche oggi potevamo fare di più: bene così, le squadre che hanno ambizioni devono avere equilibrio. Nella prima parte della stagione abbiamo sofferto un po’ troppo”.

Su Hakimi: “Ho sempre detto e non mi stancherò mai di ripeterlo, non c’è misura. O tutto bene o tutto male: dopo il Benevento sembrava Garrincha e poi è stato descritto in maniera opposta. Deve completarsi, ha le potenzialità per diventare un top mondiale ma giocare in Italia è molto difficile rispetto all’Inghilterra e la Germania, dove gli spazi sono maggiori. Lui ha capito e sta lavorando”

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi