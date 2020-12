Inter-Bologna, Conte: “Quando portiamo la garra in campo diventa difficile giocarci contro. Vidal? Ecco le sue condizioni”

Sta maturando partita dopo partita l’Inter di Antonio Conte che anche stasera nell’impegno contro il Bologna è riuscita ad ottenere i tre punti dominando l’incontro. Una sfida che avrebbe potuto riservare non poche insidie e che invece sin dai primissimi minuti è stata controllata agevolmente dalla formazione nerazzurra. In campionato, dunque, salgono a tre le vittorie di fila dopo i precedenti successi contro Torino e Sassuolo, mentre in classifica la squadra interista si porta a -2 dal Milan in attesa della partita di domani dei rossoneri.

Come di consueto al termine dell’incontro Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa, ecco le sue parole: “Fiducia verso la Champions? Sicuramente la vittoria e la prestazione attenta è un buon viatico, ci prepariamo per la giusta maniera. Avevamo bisogno di questo tipo di vittoria, aiuta l’autostima. Vincere ti fa capire che avendo quella voglia, quella ferocia sin dall’inizio, siamo una squadra difficile da affrontare. Penso che ci arriviamo nella giusta maniera contro lo Shakhtar, sappiamo che dovremo fare una grande partita, attenta, senza lasciare spazi in contropiede che loro sono micidiali. Penso che verranno qui a giocarsi questo tipo di gara, dovremo essere bravi a non perdere la lucidità”.

SKRINIAR – “La sua miglior partita della stagione? Milan sta lavorando tanto, secondo me lui è un giocatore che sta crescendo così come stanno crescendo de Vrij, Bastoni, D’Ambrosio e Ranocchia. Sa benissimo che ha i mezzi per fare bene, fare buone prestazioni aumenta l’autostima. Son contento perché è un ragazzo serio, un gran lavoratore. Quando portiamo la garra, la cazzimma in campo, diventa difficile giocarci contro”.

SANCHEZ – “Attaccante puro o trequartista? Oggi l’ho utilizzato più da trequartista perché il Bologna si era snaturato. Ho optato per questa soluzione perché volevo che tra le linee trovasse di più la palla. E’ sia trequartista che punta, mi aspetto di più in fase realizzativa, io gli chiedo di tirare di più, ma lui spesso cerca l’assist. A partita in corso diventa letale, ma sto facendo di far ruotare tutti per farli rifiatare. Quando non l’ho potuto fare Romelu ha avuto un affaticamento”.

VIDAL – “Le sue condizioni? Mi auguro non sia niente di particolare, mi ha detto che scivolando ha sentito un piccolo fastidio. Mi ha tranquillizzato, lui è un generoso, un guerriero. Mi auguro non sia niente di preoccupante, ne abbiamo bisogno in mezzo al campo”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi