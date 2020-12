Inter-Bologna, Vignato (Dazn): “Felice per il gol, ma potevamo fare meglio”

Emanuel Vignato, ai microfoni di Dazn, ha parlato della sfida tra Inter e Bologna, conclusasi con una sconfitta per i felsinei. Il giovane del Bologna ha siglato il gol del momentaneo 2-1.

Ecco, dunque, le sue parole: “Sono felice per il gol, perché il ricordo a San Siro me lo porterò per sempre. Il gol del 3-1 ci ha spezzato le gambe. Credo che fosse la prima partita con il nuovo modulo, sicuramente potevamo attaccare l’Inter più alta. Potevamo essere migliori. Talpa? Il mister ci prepara benissimo alla partita, sinceramente non mi aspettavo questo discorso, ma è andata così“.

