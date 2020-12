Inter-Bologna, de Vrij (Inter TV): “Abbiamo giocato da squadra. Champions? Faremo di tutto per vincere”

Una grande Inter anche stasera è riuscita ad ottenere un’importante vittoria sul Bologna. L’impressione è che dopo la sconfitta di Champions League contro il Real Madrid di due settimane fa, la squadra si sia parlata e da quel momento in poi qualcosa è cambiato all’interno delle dinamiche di gioco. In soli 8 giorni, infatti, la formazione allenata da Antonio Conte è riuscita a centrare il terzo successo dopo quelli contro Sassuolo e Borussia M’Gladbach, rialzando decisamente il morale in vista dello scontro decisivo di mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk.

Di questo periodo, Stefan de Vrij ha parlato così ai microfoni di Inter TV: “Abbiamo giocato da squadra, compatti, insieme. Siamo andati subito in vantaggio, poi abbiamo raddoppiato. Abbiamo preso un gol ma non c’è stata la sensazione che potevamo perdere punti, così l’abbiamo chiusa. Gruppo? Penso che è un aspetto importante per essere squadra quello di aiutarci, bisogna andare avanti così e fare risultati, ultimamente lo stiamo facendo e questa è la cosa importante. Champions? Siamo consapevoli che ci aspetta una partita importantissima, servono questi atteggiamenti e queste prestazioni da squadra. Mercoledì faremo di tutto per vincere, speriamo di continuare su questa strada”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi