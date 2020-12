Inter-Bologna, Hakimi (Inter Tv): “Dedico i gol ai tifosi. Champions? È una finale”

L’Inter prosegue la striscia positiva vincendo un’importante gara con il Bologna al Meazza: la formazione nerazzurra ha superato gli emiliani con un secco 3-1, grazie al gol di Romelu Lukaku ed alla doppietta di Achraf Hakimi.

Dopo il fischio finale, lo stesso Hakimi ha detto la sua sulla gara ai microfoni di Inter Tv: “Sono contento per i due gol nel nostro stadio, li dedico ai tifosi. Devo adattarmi ai miei compagni per dare il mio contributo, sono tre punti importanti. Stiamo migliorando in difesa e l’equilibrio partita dopo partita, così cresce anche la fase offensiva”.

Sul record di gol per un difensore (leggi qui): “Sono contento di questi dati, continuerò a lavorare per i miei obiettivi e far sì che l’Inter stia davanti a tutti. Champions? Una gara importantissima, una finale: la prepariamo per passare agli ottavi”

