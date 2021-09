Inter-Bologna, Lautaro: “Già dimenticato il Real. Un piacere giocare con Correa”

Le parole del centravanti argentino

Pietro Magnani

A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Bologna, Lautaro Martinez, calciatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV e DAZN, analizzando brevemente il momento nerazzurro e le chiavi tattiche del match. Queste le sue parole: "Abbiamo già dimenticato la partita contro il Real, adesso siamo con la testa al campionato. Oggi sarà una partita dura, il Bologna gioca molto fisicamente. Abbiamo riposato, abbiamo fatto due allenamenti per preparare la partita e oggi dobbiamo entrare in campo concentrati per fare quello che abbiamo fatto in queste prime partite e in Champions. I gol? Questione di essere più concentrati, cattivi, le situazioni ce le abbiamo quindi dobbiamo essere tranquilli. Se crei tanto e non fai gol poi lo paghi. Oggi dobbiamo fare gol quando abbiamo l'occasione e continuare come stiamo facendo".

"La chiave per oggi? Muovere la palla, giocare al nostro ritmo, dobbiamo comandare la partita e fare gol quando abbiamo l'occasione. Correa? Ci capiamo perché anche in Nazionale giochiamo e ci alleniamo, è un piacere anche per me giocare con lui. Dobbiamo metterci del nostro per far vincere l'Inter, che è l'importante".

FUTURO - "Sono tranquillo, da quando sono arrivato mi sono messo a disposizione per quello che mi chiedono. Cerco di dare una mano, sono qua per vincere, lavorare e dare il meglio per l'Inter".