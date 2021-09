Inter-Bologna, Inzaghi (DAZN): “Dumfries? Tanto impegno da lui, ma viene da un altro calcio”

Le parole del tecnico nerazzurro

Nel pre-partita di Inter-Bologna , Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando brevemente il momento nerazzurro e le chiavi tattiche del match. Queste le sue parole: " Coppia inedita Lautaro-Correa? Penso che non sia un problema: Lautaro, Correa, Sanchez , Dzeko e anche Satriano sono tutti giocatori forti, che giocano nell'Inter e che sono importantissimi e oggi ci daranno una grande mano".

Il tecnico piacentino, poi, ha anche parlato di Dumfries che scenderà in campo dal 1' per la prima volta con la maglia dell'Inter: "Ha dimostrato in questo mese di essersi integrato nel migliore dei modi. Viene da un altro calcio, ha ancora qualche problema con la lingua ma è molto disponibile e si impegna nel migliore dei modi".