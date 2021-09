LIVE Inter-Bologna 2-0: raddoppio nerazzurro, incornata di Skriniar!

La cronaca testuale della partita di questa sera

Dopo la sfortunata ed immeritata sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi deve riprendere subito a marciare ad altri ritmi in campionato. I nerazzurri, a 7 punti in classifica, potrebbero cercare di sfruttare il big match tra Milan e Juventus per guadagnare terreno sulle rivali. Il Bologna di Mihajlovic tuttavia è partito forte in questa stagione e non arriva certamente a San Siro con i panni della vittima sacrificale. Come sempre noi di Passione Inter, oltre alle Live sui nostri canali Twitch e Youtube, vi offriamo anche la cronaca testuale della partita.