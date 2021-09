Inter-Bologna, problemi per Correa. Al suo posto entra Dzeko: cosa è successo

L'argentino è uscito dal match di San Siro dopo soli 29 minuti

Esordio dal 1' sfortunatissimo per il Tucu. Il nerazzurro, impegnato in Inter-Bologna - sfida valevole per la quarta giornata di Serie A - ha iniziato ad accusare al 22' un problema al bacino(ma potrebbe interessare anche parte del gluteo) dopo uno scontro con De Silvestri . L'ex Lazio ha provato a restare fino all'ultimo ma non ce l'ha fatta.

Mister Inzaghi così ha mandato a riscaldare Edin Dzeko, per cui era previsto un turno di riposo che quindi alla fine non ci sarà. Come detto, nonostante la momentanea vittoria netta per 3-0 dei nerazzurri, Correa è stato sfortunatissimo ma per ora non ci sono ancora degli aggiornamenti sulle condizioni. Si potrebbe trattare di un trauma contusivo al bacino.