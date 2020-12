Inter-Bologna, Hakimi si sblocca e dedica la rete all’amico scomparso Abarhoun

Un gol speciale e una dedica emozionante. Achraf Hakimi, in rete questa sera contro il Bologna, ha voluto rendere omaggio al connazionale Mohamed Abarhoun, ex difensore centrale classe 1989 scomparso in settimana a soli 31 anni dopo aver lottato per mesi contro il cancro.

Abarhoun era senza squadra dopo aver giocato la stagione 2019-2020 con il Rizespor. Hakimi ha mostrato una maglietta e ha dedicato il gol al suo ex compagno di Nazionale. Un gesto davvero nobile.

