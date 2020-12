Inter-Bologna, Hakimi risponde: il più giovane difensore a segnare una doppietta nei top 5 campionati europei

Era il grande atteso dopo un periodo difficile e le tante critiche – ingiuste – ricevute: Achraf Hakimi ha risposto presente. Il difensore dell’Inter è il protagonista della bella prova dei nerazzurri di questa sera contro il Bologna, siglando una doppietta fondamentale soprattutto per la sua stagione.

Hakimi – come riporta Opta Paolo – è l’unico difensore della Serie A ad aver già messo a segno tre reti e due assist, ma non solo. Il giocatore marocchino è il più giovane difensore a segnare una doppietta nei top 5 campionati europei per la stagione 2020/2021. Le critiche chiamano, Hakimi ha risposto.

