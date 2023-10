Chiudere al top per restare, anche durante la sosta, in vetta alla classifica. Questo l’obiettivo dell’Inter, che domani alle ore 15 ospita a San Siro il Bologna di Thiago Motta. I nerazzurri sono chiamati a confermare l’ottima prestazione in Champions con il Benfica, per consolidare il primo posto e per allontanare le inseguitrici.

E Inzaghi sembra intenzionato a farlo con lo stesso undici titolare. Niente turnover, dunque, con i nuovi fedelissimi che saranno nuovamente in campo in blocco. L’unica novità potrebbe arrivare a sorpresa in attacco, dove Sanchez insidia Thuram. Il francese è però favorito.

Non cambia la formazione iniziale, ma in panchina tornano Sensi e Frattesi recuperati dai rispettivi problemi fisici. Da capire se ci potrà essere spazio per loro a gara in corso, così come per Cuadrado, tornato a disposizione nel match di martedì scorso.

Emergenza totale in difesa per Thiago Motta, costretto a scelte obbligate viste le tante assenze per infortunio. Dubbi invece sugli esterni d’attacco, con Orsolini e Nodye favoriti su Karlsson Saelemaekers.