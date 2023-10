Insidia Bologna per l’Inter? Ecco cosa non bisogna fare

L’Inter torna in campo per l’ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali. I nerazzurri sono attesi da una sfida tutt’altro che facile, contro uno degli avversari più ostici della Serie A: il Bologna di Thiago Motta.

Gli uomini di Inzaghi dovranno approcciare la gara con il giusto atteggiamento, evitando di commettere alcuni errori in grado di favorire i rossoblù. Lo afferma La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la squadra “giochista” vista contro il Benfica non debba cadere in un eccesso di autostima e confidenza.

Se l’Inter non sarà tambureggiante per tutta la gara, il Bologna saprà approfittarne: la squadra di Thiago Motta è capace di stare molto corta in campo e ha subito solo 4 gol. Inoltre, anche con il pallone è abile anche nella gestione del pallone.

Particolare attenzione va riservata al reparto d’attacco, con Orsolini e Zirkzee su tutti, in grado svariare molto e di attrarre i difensori fuori dalla linea. In sostanza, servirà grande concentrazione e un Inter a pieno regime mentale e fisico.

L’opinione di Passione Inter

La gara di ritorno dello scorso anno, giocata però al Dall’Ara, ha già rivelato le grandi potenzialità della squadra di Thiago Motta. Improbabile, invece, che possa ripetersi la goleada dell’andata: quel Bologna era ancora in fase di apprendimento dei principi del tecnico italo-brasiliano. L’Inter dovrà giocare al massimo delle sue possibilità, ma Inzaghi sembra saperlo e non a caso appare intenzionato ad affidarsi ai suoi fedelissimi.