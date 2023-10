Inzaghi non ha dubbi: ecco la STRATEGIA per battere il Bologna

L’Inter vuole proseguire la marcia in Serie A e portarsi in vetta solitaria in classifica per qualche ora, in attesa della gara del Milan di stasera. Di fronte, però, c’è il Bologna, avversario che non va assolutamente sottovaluto. E infatti, Inzaghi non sembra intenzionato a farlo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico sembra avere una strategia chiara in mente: sistemare la “pratica” Bologna nel primo tempo, al massimo nella prima ora di gioco, per poi amministrare con i cambi dalla panchina.

In questo senso, andrebbe letta la probabile assenza di Sanchez dal 1′, rivelatosi fin qui più utile a gara in corso, con la sua capacità di gestire il pallone. I cambi saranno fondamentali anche negli altri ruoli, perché gli impegni sono tanti e un po’ di stanchezza potrebbe manifestarsi. Calhanoglu è uno degli indiziati principali, con Asllani che è parso in crescita, così come gli esterni, Dumfries e Dimarco.

L’opinione di Passione Inter

La profondità della panchina e la possibilità di cambiare la gara in corso d’opera sono risorse importanti della squadra di Inzaghi. Il tecnico, però, sa che l’approccio iniziale sarà ancora più fondamentale. Per questo motivo vuole affidarsi ai titolari, per indirizzare da subito la gara in favore dei nerazzurri.