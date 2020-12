Inter-Bologna, Lukaku è una macchina da gol: 8 gol in 9 partite, record assoluto in carriera

“Sto vivendo il periodo più bello della mia carriera”. Romelu Lukaku è davvero insaziabile. L’attaccante belga ha timbrato il cartellino anche questa sera, sbloccando il match di San Siro tra Inter e Bologna.

Come riportato da Opta, si tratta dell’ottavo gol nelle prime 9 presenze in campionato per lui: è la prima volta che segna più di sette reti prima dell’11esima presenza stagionale. Semplicemente devastante.

