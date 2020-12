C’è Filip Stankovic e non Ionut Radu nella distinta di Inter-Bologna. Il portiere rumeno classe 1997 ha accusato un lieve infortunio muscolare ieri e per questo non compare tra i convocati.

Al suo posto il figlio d’arte dell’ex centrocampista nerazzurro come terzo portiere, Daniele Padelli promosso a vice Handanovic per l’occasione.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi