Inter-Bologna, Ausilio (Dazn): “Non c’è stato alcun confronto con Conte. San Siro? In casa o fuori è la stessa cosa”

Dopo il successo in rimonta della Juventus nel derby della Mole contro il Torino, l’Inter avrà sicuramente uno stimolo in più questa sera nel match delle 20.45 contro il Bologna per cercare di ottenere i tre punti e scavalcare nuovamente i bianconeri in classifica. La formazione nerazzurra è infatti reduce da due successi consecutivi in campionato e per dare continuità a quest’ottimo periodo avrà bisogno di trovare risultato e prestazione anche stasera. Del buon momento affrontato nelle ultime due uscite dalla squadra allenata da Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di San Siro il direttore sportivo Piero Ausilio.

Le sue dichiarazioni: “Non c’è stato bisogno di nessun confronto, ma solo di tanto lavoro. E noi siamo fortunati perché abbiamo uno staff che lavora tantissimo. La prestazione dell’Inter c’è sempre stata, il risultato non è sempre arrivato anche per episodi, ad errori individuali e a volte i giudizi sono troppo legati al risultato. San Siro vuoto? Fa effetto se è pieno, non penso che vada a far sentire adesso chissà quale pressione. Oggi giocare in casa o fuori è la stessa cosa. Noi speriamo che i tifosi possano tornare presto, è questo il bello del calcio. Ritorno al 3-5-2? Non parlerei di numeri che piacciono più a voi, gli allenatori parlano di equilibrio, distanze e determinazione, poi i particolari fanno più cronaca. Io credo che l’Inter abbia giocato bene e vinto con merito le ultime gare”.

