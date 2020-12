Inter-Bologna, le parole di Tomiyasu e Bigon (Dazn): “Manca vittoria con una big per sognare, oggi ci proveremo”

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic torna a San Siro, nello stadio dove la scorsa stagione riuscì ad ottenere tre punti grazie ad una grande prestazione. Nel pre-partita davanti ai microfoni di DAZN si è presentato il difensore centrale del club rossoblu Tomiyasu, che ha presentato così la sfida odierna contro l’Inter di Antonio Conte: “Lukaku è un grande calciatore, è forte e veloce. Quando difendiamo dobbiamo sempre usare la testa e dobbiamo fare una fase difensiva tutti insieme“.

Poi è il turno del dirigente del Bologna, Bigon, che apre l’intervista riferendosi alla conferenza stampa di ieri del tecnico del proprio club: “Abbiamo sguinzagliato i cani, appena trovano la talpa poi l’azzannano (ride, ndr)…Manca la vittoria con una grande per fare un salto? Sì, le squadre del nostro livello si mangiano punti tra di loro, poi arrivano le gare contro le big e se riesci a portare a casa qualche punto puoi ottenere quel qualcosa in più. Contro questa Inter che ora sta bene sarà difficile, ma non partiamo sconfitti e proveremo a fare risultato“.

