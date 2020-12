Inter-Bologna, Balzaretti (DAZN): “Le partite con Sassuolo e M’gladbach tatticamente favorevoli, oggi sarà diverso”

Mancano pochissimi minuti al fischio d’inizio di Inter-Bologna, gara valida per la 10° giornata di Serie A TIM. Prima del match ai microfoni di DAZN l’ex difensore di Palermo e Roma Federico Balzaretti ha parlato detto la sua sulle due squadre: “La vera Inter sta tornando? Vediamo. Contro Sassuolo e ‘Gladbach erano tatticamente gare favorevoli ai nerazzurri, oggi contro il Bologna sarà diverso. La squadra di Mihajlovic ha il piglio delle grandi, perché gioca bene e pressa alto. Cerca sempre il possesso palla. Ha una mentalità e una personalità nel venire a prenderti alto, hanno grandi mobilità in attacco e crea tante occasioni da gol, subendone anche un po’. L’obiettivo dei rossoblu è segnare un gol in più degli altri”

