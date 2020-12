Inter-Bologna, Ashley Young (Dazn): “Lukaku? E’ un vincente nato, ha fame di trofei”

E’ finalmente tornato alto il morale all’interno dello spogliatoio dell’Inter grazie alla buonissima settimana tra campionato e Champions League. Dopo aver vinto lo scorso sabato un test impegnativo contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, la squadra di Antonio Conte è riuscita a sfoderare una prestazione di carattere anche nello scontro decisivo in Germania battendo per 2-3 il Borussia M’Gladbach e concedendosi un ulteriore chance in ottica qualificazione agli ottavi che si giocherà nell’ultima sfida del girone di mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk. Ma prima c’è una delicatissima sfida da affrontare in campionato che avrà inizio tra pochi minuti a San Siro contro il Bologna.

Della preparazione per questo match, Ashley Young ha parlato pochi istanti fa ai microfoni di Dazn: “Conosco Lukaku dai tempi dello United, mi aspettavo questo impatto da lui. Penso sia stata una grave perdita per loro e che l’Inter ci abbia guadagnato. Basta guardare quello che fa in campo: è fantastico. Per noi è un leader, ha fame di gol e vittorie. Vuole conquistare trofei è un vincente nato”.

