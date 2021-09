Dove vedere Inter-Bologna: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per seguire la quarta giornata di Serie A in diretta da San Siro

Neanche il tempo di digerire l'amara sconfitta in Champions League contro il Real Madrid che l'Inter è chiamata subito al ritorno in campo. I nerazzurri saranno impegnati nel match contro il Bologna di Mihajlović il prossimo sabato 18 settembre alle ore 18.00. Sarà una partita importante per la squadra di Simone Inzaghi per poter rialzare subito al testa dopo il passa falso di Marassi contro la Samp e in Champions contro il Real.