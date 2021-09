Brozovic quasi da record: solo Sneijder ha fatto meglio di lui in Champions League

Il centrocampista croato si è reso protagonista di una prova maiuscola contro i blancos

Antonio Siragusano

E' stata probabilmente la miglior prestazione dell'Inter di Simone Inzaghi in questo inizio di stagione, quella esibita ieri sera a San Siro per gran parte del match giocato contro il Real Madrid. Non fosse stato per quella disattenzione finale che ha portato alla rete della vittoria firmata da Rodrygo, infatti, la formazione nerazzurra sarebbe uscita dal campo con un primo punto molto importante e la consapevolezza di poter giocare a viso aperto anche contro le migliori squadra d'Europa.

Il tecnico interista, dunque, dovrà essere bravo a consolidare quelle certezze che per almeno 65' hanno incantato il pubblico di San Siro, senza far entrare nella testa dei calciatori la delusione di un gol arrivato in maniera immeritata nel finale di gara. Nella grande prova dell'Inter, però, due calciatori in particolare hanno messo in campo due prestazioni da giganti, primeggiando su avversari di grande livello: Marcelo Brozovic e Milan Skriniar.

Il difensore slovacco era chiamato al durissimo compito di contrastare Vinicius Junior, esterno dalla velocità supersonica e calciatore più in forma in questo momento tra le fila del Real Madrid. A parte un'azione solitaria sulla sinistra in cui effettivamente con il suo scatto ha seminato Skriniar, per il resto ha avuto vita dura per tutti i 90'. Parlando del centrocampista croato, invece, la grande libertà che la squadra di Ancelotti gli ha concesso in fase di possesso, gli ha consentito di dominare in mezzo al campo.

Un dato che certifica la prestazione maiuscola di Brozovic riguarda il numero di palloni giocati in tutta la partita e che lo avvicina ad un mostro sacro della storia nerazzurra. I 123 palloni distribuiti ai compagni in tutto il match sono quasi da record, perché in Champions League solamente un calciatore dell'Inter ha fatto meglio a partire dalla stagione 2004/05 (quando Opta ha iniziato a raccogliere questo dato): si tratta di Wesley Sneijder nel 2010, l'anno in cui il club nerazzurro vinse la competizione e conquistò il Triplete.