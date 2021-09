I Top&Flop di Inter-Real Madrid: Skriniar e Brozovic fenomenali, male Vecino

Un'Inter sfortunata quella che ieri è uscita sconfitta dalla prima partita del girone di Champions League contro il Real Madrid. I nerazzurri, che nel primo tempo hanno dominato e sfiorato 4 volte il vantaggio, nel secondo tempo sono calati, pur senza correre rischi eccessivi. La mancata concretezza però, oltre ad una grande prestazione del portiere avversario, Courtois, hanno mantenuto il risultato inchiodato sul pareggio fino ad un minuto dalla fine, quando i nerazzurri sono stati immeritatamente puniti dal goal ospite. Ora bisognerà immediatamente rifarsi contro il Bologna per non farsi prendere dall'ansia da prestazione. Ecco, come di consueto, i Top&Flop della redazione di Passione Inter.