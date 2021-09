GdS – La moviola di Inter-Real Madrid: manca qualche cartellino a entrambe le squadre

Arbitraggio all'inglese per Siebert

Come sottolineato anche da LaGazzetta dello Sport, Siebert non sventola l'ammonizione in più di un'occasione ai giocatori di entrambe le squadre, graziando indistintamente sia i calciatori del Real Madrid che quelli dell'Inter. Molto evidente quella risparmiata a Carvajal per fallo su Darmian e quella a Nacho per l'entrata dura su Barella. Arbitraggio molto all'inglese ma che funziona, il gioco infatti ne beneficia e non viene continuamente interrotto.