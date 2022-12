Inter, finalmente Brazao: esordio in nerazzurro dopo due anni di infortuni

Si tratta di Gabriel Nascimento Resende Brazao , noto più semplicemente come Brazao, estremo difensore classe 2000 , di proprietà dell'Inter dal 2019. Come riporta La Gazzetta dello Sport , il portiere brasiliano è stato due anni senza giocare, a causa di tanti infortuni che ne hanno stroncato la crescita.

L'età per emergere c'è ancora. A 22 anni ha tutto il tempo per dimostrare il suo valore, soprattutto essendo un portiere, la cui maturazione notoriamente avviene più in là rispetto ad altri giocatori. Tuttavia, è difficile immaginare, in questo momento, un suo ruolo nell'Inter. Molto più probabile è un'esperienza in prestito, nella quale trovare continuità e fiducia.