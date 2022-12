Gds – Inter, Inzaghi può contare su Mkhitaryan, ma il problema è in difesa

Il tecnico nerazzurro ha tanti aspetti da valutare in vista del Napoli

Non è stata una partita memorabile l'amichevole tra Inter e Betis , ma Simone Inzaghi ha comunque potuto trarne degli spunti interessanti su cosa funziona e cosa meno nella sua squadra. L'obiettivo è arrivare pronti al match del 4 gennaio contro il Napoli .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, una delle note più positive porta il nome di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno sta diventando sempre più una certezza nel ruolo di mezzapunta, fornendo a Inzaghi una soluzione in più per il reparto avanzato.