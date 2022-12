Inter, Brozovic a lavoro per tornare titolare: l’obiettivo è il Napoli

Il croato è al lavoro per ritrovare la migliore condizione

Enrico Traini

Marcelo Brozovic è tornato dal Mondiale un po' acciaccato. Tuttavia, in Qatar si era reso protagonista di un torneo di ottimo livello, tornando a far vedere quel giocatore che l'Inter non si era potuta godere per infortunio negli ultimi mesi.

Proprio per questo motivo, i nerazzurri sperano di riaverlo titolare già contro il Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il croato sia in buona salute, tanto che non sono stati prenotati test medici di accertamento.

Brozovic si sta allenando a parte e oggi non ci sarà contro il Sassuolo. Grazie a questo programma personalizzato il centrocampista vuole ritrovare il suo posto in cabina di regia già a partire da mercoledì prossimo.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La tentazione di riavere Brozovic titolare (non succede dal 18 settembre) è forte. Al tempo stesso, il passato ha già insegnato come rientri troppo affrettati siano poi proni a ricadute sanguinose. Per questo motivo, è facile immaginare che l'Inter voglia andare con i piedi di piombo con il croato. Anche perché Calhanoglu ha già dimostrato di poterlo sostituire egregiamente.