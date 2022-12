Inter-Napoli, Inzaghi vuole Lautaro Martinez titolare, ma studia le alternative

Dopo un Mondiale non da protagonista, ma finito comunque da campione, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi l' Inter e vuole farlo già dal big match contro il Napoli . A sperarlo, più di tutti, è proprio il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi .

Secondo La Gazzetta dello Sport , l'allenatore ha chiamato l'argentino perché lo vorrebbe già in forma e schierabile titolare contro il Napoli. La risposta di Lautaro è stata positiva e rassicurante sulla bontà della sua condizione fisica. L'argentino, dunque, tornerà ad allenarsi con i compagni domani, con l'obiettivo di esserci il 4 gennaio a San Siro.

In ogni caso, Inzaghi sta già valutando delle possibili alternative in attacco. Due le soluzioni: la coppia Lukaku-Dzeko, che verrà testata anche nell'amichevole di oggi contro il Sassuolo, o Mkhitaryan dietro una delle due punte (in questo caso Dzeko potrebbe essere leggermente favorito). L'Inter, però, attende speranzosa il Toro.