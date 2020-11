GdS – L’Inter è in ansia per Brozovic e Perisic: contatti continui con lo staff della Croazia. Le ultime

L’Inter tornerà in campo il 22 novembre contro il Torino e Conte spera di ritrovare tutto il gruppo al completo. Al momento a tenere in ansia il club nerazzurro è la condizione di Perisic e Brozovic, impegnati in questi giorni con la propria nazionale. Nei giorni scorsi, infatti, il loro compagno di squadra Vida era risultato positivo al Covid e aveva addirittura giocato 45′ contro la Turchia, insieme ai due interisti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i medici dell’Inter sono in continuo contatto con lo staff della Croazia. Attualmente Vida è in isolamento e il resto della squadra in isolamento fiduciario. Ieri è stata una giornata di tamponi e il club di Suning attende l’esito relativo a quello di Brozovic e Perisic, perché la la paura di un possibile focolaio è presente. In particolare per quanto riguarda il centrocampista classe ’92, che aveva postato una foto in braccio al difensore nel riscaldamento della gara contro la Turchia.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<