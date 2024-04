Tutto pronto a San Siro per Inter-Cagliari, gara valida per la 32a giornata di Serie A, che potrebbe portare i nerazzurri a un passo dal 20° Scudetto, dopo la frenata del Milan nel pomeriggio. Una gara da non sbagliare, dunque, nonostante le assenze di Pavard e Lautaro Martinez.

Inzaghi sceglie Bisseck per sostituire il francese, mentre al posto del capitano ci sarà Sanchez. Nessuna novità a centrocampo, dove non viene concesso un turno a Mkhitaryan, nonostante la diffida a una settimana dal Derby.

Ranieri cambia molto rispetto alle previsioni della vigilia, scegliendo la difesa a 3, con Hatzidiakos e Obert fianco di Mina. Davanti, alle spalle di Shomurodov, ci saranno Jankto e Luvumbo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari: