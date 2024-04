Inter, chi si rivede! Onana a San Siro contro il Cagliari: il motivo

A quasi un anno dall’ultima volta, André Onana tornerà nuovamente a San Siro. Stavolta, però, l’estremo difensore passato la scorsa estate al Manchester United, dovrà accontentarsi delle tribune del Meazza, dalle quali osserverà il match degli ex compagni di spogliatoio contro il Cagliari.

Una visita di piacere, quella programmata dal portiere camerunese per questa sera. Onana, come svelato da La Gazzetta dello Sport, sarà a San Siro per assistere all’incontro e fare il tifo per l’Inter a poche partite conquista aritmetica dello Scudetto. Per l’ex nerazzurro sarà anche l’occasione di salutare i vecchi tifosi ai quali è rimasto particolarmente legato.