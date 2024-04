Pioli: “Scudetto Inter nel Derby? Noi puntiamo ad un altro obiettivo”

E’ stato fermato dal pareggio questo pomeriggio il Milan sul campo del Sassuolo. Una partita complicatissima per i rossoneri, costretti per quasi tutto il match a rincorrere i neroverdi nel risultato sino al 3-3 finale siglato da Okafor. Un pareggio che avvicina ulteriormente l’Inter a soli quattro punti dallo Scudetto da conquistare nelle prossime due partite.

Una partita che Stefano Pioli ha commentato così ai microfoni di Dazn: “Mi tengo lo spirito e il carattere della squadra, sapendo che non siamo riusciti ad allungare sulla Juventus, il nostro obiettivo adesso è chiudere bene il campionato e arrivare secondi, sapendo che ci aspetta una partita molto importante per la qualificazione in Europa League. Poi altre due partite in campionato, il derby e la Juventus, credo che ci portiamo via delle cose positive ma dobbiamo alzare il livello”.

Dai prossimi due match, contro Roma e Inter, potrebbero arrivare indicazioni decisive sul futuro dello stesso allenatore: “A me non cambia niente, per mentalità e professionalità la prossima partita che preparo è sempre la più importante. Il mio futuro si deciderà a fine campionato come sempre è stato da quando alleno il Milan”.

Infine, questo è stato il commento di Pioli sulle chance dell’Inter di poter vincere lo Scudetto anche solo con un pareggio nel derby di lunedì prossimo: “Preoccupazione? L’Inter vincerà lo Scudetto, chiaro che noi faremo di tutto per vincere il derby, per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e mantenere il secondo posto in classifica che è un obiettivo prestigioso. Faremo di tutto per vincere le prossime due partite, siamo preparati e cercheremo di dare il massimo”.