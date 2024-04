Scatta la squalifica UFFICIALE: salta Milan-Inter

Manca una sola settimana al derby tra Milan e Inter che potrebbe decidere le sorti scudetto in favore dei nerazzurri con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Dopo il pareggio di questo pomeriggio dei rossoneri a Reggio Emilia, l’ipotesi Scudetto nel derby per i nerazzurri è divenuta sempre più probabile.

Chi non sarà del match del prossimo lunedì 22 aprile a causa del cartellino giallo rimediato questo pomeriggio, è Malick Thiaw. Il centrale rossonero, tra i diffidati di casa Milan, per via dell’ammonizione contro il Sassuolo non sarà tra i calciatori a disposizione di Stefano Pioli per il derby della Madonnina.