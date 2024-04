Verso Inter-Cagliari: Inzaghi recupera un altro giocatore

L’allenamento dell’Inter di questa mattina ad Appiano Gentile si è aperto fra le risate, con uno scherzo a Dumfries, ed è continuato all’insegna del buonumore. Il tecnico Simone Inzaghi, dopo aver riaccolto in gruppo Alessandro Bastoni e Juan Cuadrado nei giorni scorsi, ha recuperato anche l’ultimo infortunato che mancava all’appello.

Si tratta di Stefan De Vrij, che all’inizio dell’ultima sosta per le nazionali si era fermato per un problema muscolare agli adduttori, saltando le gare contro Empoli e Udinese. Il difensore olandese, dopo aver svolto personalizzato a inizio settimana, oggi era regolarmente in gruppo e per questo può essere convocato in vista di Inter-Cagliari, gara valida per la 32a giornata di Serie A domenica 14 aprile a San Siro (ore 20:45).

Simone Inzaghi vede dunque svuotarsi l’infermeria e gli unici assenti, in vista della sfida contro i sardi, saranno Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, entrambi squalificati vista l’ammonizione rimediata da diffidati a Udine. Il francese e l’argentino rientreranno nel derby contro il Milan di lunedì 22 aprile.