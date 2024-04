Gatti: “C’è una cosa che mi ha sorpreso dell’Inter”

Intervistato da Tuttosport alla vigilia del derby di Torino, Federico Gatti ha parlato anche di temi che riguardano il calcio in generale e la Serie A. Al difensore della Juventus, in particolare, è stato chiesto quale sia stata la squadra ad averlo sorpreso di più in questo campionato.

“Sicuramente l’Inter, non ha sbagliato mezza partita. Hanno un ottima rosa e mi hanno stupito per la loro continuità“.

Il bianconero si è reso suo malgrado protagonista per un’autorete nello scontro diretto di ritorno contro i nerazzurri a San Siro, lo scorso 4 febbraio. Quello che di fatto ha aperto la crisi della Juventus, portando i bianconeri all’attuale -20 in classifica dalla capolista.