Nuovo logo ma non solo, oggi CdA in casa Inter. Stipendi e pagamenti: Suning ribadisce supporto finanziario

Non solo il nuovo logo, oggi in casa Inter è in agenda un altro appuntamento importante: come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato convocato il Consiglio di amministrazione che dovrà approvare la semestrale di bilancio 1 luglio-31 dicembre.

Suning, nell’occasione, ribadirà a tutti ancora una volta il supporto finanziario in questa stagione e darà il via libera ai pagamenti: il numero uno dell’Inter sarà collegato dalla Cina ed entro oggi il club nerazzurro è chiamato a rispettare tutti gli impegni presi. Sono previsti anche i pagamenti per le mensilità di gennaio a giocatori e staff.

Poi si passerà alle cose formali con il club che cambierà ufficialmente denominazione e identità: accanto alla parola “Inter” in ogni sede ci sarà anche “Milano“. La ragione sociale non cambierà, ma il biglietto di visita del club sì.

“INTER MILANO”, STEVEN ZHANG CI METTE LA FACCIA >>>