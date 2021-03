Il nuovo logo sbarca anche sul merchandising. La “quarta maglia” solo da allenamento: fissato l’esordio

Il nuovo logo, che l’Inter presenterà a tutto il mondo oggi, sarà visibile non solo sui social e nel grattacielo di Viale della Liberazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, farà il suo esordio anche su alcuni prodotti ufficiali del club nerazzurro.

Per vederlo sulle maglie ufficiali del club bisognerà aspettare la prossima stagione, ma il nuovo logo sarà visibile sulla quarta divisa che ha spaccato e non poco la tifoseria dell’Inter. Va chiarito che non è una maglia da gioco, ma solo da allenamento: Lukaku e compagni la indosseranno per la prima volta nel riscaldamento di Inter-Cagliari, match in programma il prossimo 11 aprile.

“INTER MILANO”, STEVEN ZHANG CI METTE LA FACCIA >>>