“Inter Milano”, grandi campioni ma non solo: anche Steven Zhang ci mette la faccia

Un segnale forte per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il legame con l’Inter e la volontà di rimanere al comando del club nerazzurro. Steven Zhang, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà uno dei volti della campagna “I M” con cui l’Inter presenterà a tutto il mondo il suo nuovo look.

Il presidente nerazzurro comparirà al fianco di tifosi celebri, attori, giocatori delle giovanili e, soprattutto, campioni del passato e del presente come Zanetti, Materazzi, Chivu, Maicon, Bergomi, Berti, Beppe Baresi, Ferri, Lukaku, Hakimi, Barella, Lautaro e Young.

La presenza di Zhang assume chiaramente un valore simbolico molto alto, visto le recenti indiscrezioni sul futuro del club. Il presidente dell’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il comando e ci metterà la faccia, in attesa di tornare in Italia tra 15 giorni.

