Una nuova era per l’Inter. Da Zanetti a Lukaku e Zhang: oggi il lancio del logo, anche in viale della Liberazione

L’attesa sta per finire. L’Inter oggi cambierà totalmente look, lanciando il nuovo logo e cambiando anche denominazione: I ed M, come Inter e Milano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo stemma è un ponte tra il passato e il futuro e rimarcherà il legame con la città di Milano.

Lo scudetto è lì, alla portata di Lukaku e compagni ma l’Inter ora ha voglia di ridurre il gap con le big d’Europa anche sul mercato. Il lancio della campagna “I M”, fortemente voluta dal presidente Steven Zhang, vedrà come protagonisti alcuni noti interisti, ritratti assieme al nuovo logo. Le immagini, scattate in alcuni luoghi-simbolo di Milano e su campi da calcio, verranno pubblicate sui canali del club un po’ alla volta da oggi, fino a comporre un romanzo collettivo e un libro a tiratura limitata.

Ci saranno tutti. Tifosi celebri, giocatori delle giovanili, attori e campioni dell’Inter. Dal vicepresidente Zanetti, Materazzi, Chivu, Maicon, Bergomi, Berti, Beppe Baresi e Ferri ad alcuni uomini di Conte, come Lukaku, Hakimi, Barella, Lautaro e Young. E ci sarà anche Zhang jr: il numero uno dell’Inter ci metterà la faccia e la foto ha sicuramente un alto valore simbolico in vista del futuro.

Il nuovo logo verrà ovviamente lanciato su tutti i social, ma comparirà anche nel grattacielo di Viale della Liberazione e da subito in alcuni prodotti ufficiali. Sulle maglie, invece, bisognerà aspettare la stagione 2021-22 anche se, già in questa, sarà visibile sulla nuovissima quarta divisa patchwork su sfondo bianco (non è da gioco, ma solo da allenamento): per la prima volta i tifosi la vedranno addosso ai giocatori nel riscaldamento di Inter-Cagliari dell’11 aprile.

