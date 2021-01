CdS – Inter, possibile cessione a tappe: Bc Partners a fine stagione avrà la maggioranza

Tiene banco in casa Inter la situazione del cambio di proprietà. Secondo quanto detto dall’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, nel pre partita di Fiorentina-Inter, Suning starebbe valutando delle opportunità. Nella giornata odierna si terrà un Consiglio d’Amministrazione straordinario della società in cui si discuterà della pianificazione finanziaria dei prossimi mesi. Bc Partners fa sul serio, dunque, e Suning apre alla cessione.

Come riporta il Corriere dello Sport, il passaggio di mani della maggioranza dell’Inter avverrebbe per gradi. Verrebbe dunque studiato un piano in cui Bc Partners rileverebbe inizialmente solo il 31% della società, prendendo così la quota del fondo LionRock, società collegata con Suning. Già alla fine della stagione sportiva, possibilmente da chiudere con la conquista dello scudetto, ci sarebbe l’acquisizione della maggioranza da parte del fondo di private equity.

