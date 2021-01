Tardelli: “L’Inter ha tutto per vincere, la rosa è fantastica. Locatelli farebbe comodo ai nerazzurri”

Marco Tardelli, uni dei tanti doppi ex di Inter-Juve, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha analizzato la lotta scudetto e la situazione del campionato in generale. L’ex centrocampista ha poi fatto le sue considerazioni sul prossimo big match di domenica che vedrà contro Inter e Juventus. In seguito le sue parole.

INTER GRANDE SQUADRA – “I nerazzurri hanno tutto per vincere, si è “rafforzata” uscendo dalla Champions. Credo che Conte abbia una rosa fantastica per la situazione in cui si trova e non lo dico solo io. Contro la Roma avesse vinto nessuno l’avrebbe criticato per i cambi. Lui vede i giocatori e sa cosa fare, sicuramente l’uscita di Hakimi non ha aiutato la squadra“.

INTER-JUVE – “L’assenza di De Light potrebbe pesare molto: l’Inter ha un grande attacco che fa delle ripartenze il suo punto forte. Lukaku è fortissimo e Lautaro sta crescendo intorno a lui, si completano a vicenda. Anche le assenze di Cuadrado e Dybala potrebbero pesare. Vedremo il campo cosa ci dirà“.

LOCATELLI, SENSI E PROBLEMA ERIKSEN – “All’Inter farebbe molto comodo Locatelli accanto a Barella e con Brozovic dietro. Con Eriksen non c’è stata empatia, forse non gli hanno dato le chance che hanno dato agli altri. Lui può fare di più ed è un peccato tenerlo in panchina. Probabilmente il problema è che in Inghilterra era meno legato alla tattica come si fa in Italia. Sensi ha dato tanto all’inizio e non ho capito perché sia scomparso aldilà degli infortuni”.

