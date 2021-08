Quando giocherà l’Inter in Champions League? Ecco tutte le date

Dai gironi fino alla finale di San Pietroburgo: tutte le date della prossima Champions League

Ci siamo quasi. Domani sarà il giorno dei sorteggi dei gironi della prossima Champions League (che potrete seguire insieme a noi sul canale YouTube di PassioneInterper commentare a caldo i risultati) . L'Inter partirà in prima fascia vista la vittoria dello Scudetto l'anno scorso e c'è molta attesa di sapere contro chi giocheranno i nerazzurri. La risposta non possiamo ancora averla ma abbiamo la possibilità di vedere quando l'Inter sarà impegnata nella competizione più importante d'Europa.