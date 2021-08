CALCIOMERCATO INTER - Il nostro nuovo video con gli ultimi aggiornamenti sul mercato in entrataCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO

Antonio Siragusano

Giornata importante per il calciomercato Inter. Il punto con le ultimissime news sull'acquisto di Joaquin Correa e su un possibile secondo colpo per mister Inzaghi.