Inter, conferenza UFFICIALE: gli ultimi dati del bilancio

E’ stata ufficialmente convocata la prima conferenza con gli investitori nerazzurri sotto la gestione Oaktree. Come annunciato dall’Inter, infatti, il prossimo giovedì 30 maggio verranno comunicati i risultati economico-finanziari dal 1 luglio 2023 al 31 marzo 2024. Sarà anche l’occasione per la proprietà statunitense di presentarsi ufficialmente come nuovo azionista di maggioranza del club.

Ricordiamo che lo scorso febbraio era stato approvato il bilancio del primo semestre, il quale aveva evidenziato un aumento netto dei ricavi da 91,8 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. Una crescita incoraggiante, frutto dei risultati sportivi ottenuti negli ultimi mesi e di una gestione all’insegna della sostenibilità da parte del management nerazzurro.

Questa la nota diffusa agli investitori: “Il Gruppo FC Internazionale intende annunciare i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi al periodo 1 Luglio 2023-31 Marzo 2024 in una conferenza telefonica fissata per il prossimo 30 Maggio 2024 alle ore 15.00 CET”.