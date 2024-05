Lautaro rivela: “Stavo per lasciare l’Inter a causa di Icardi”

Con la chiusura ufficiale della stagione dell’Inter, Lautaro Martinez – oltre ad aver sollevato il primo Scudetto da capitano nerazzurro – si è pure laureato per la prima volta miglior marcatore del campionato italiano. Una bella soddisfazione per uno degli attaccanti più forti in Europa che tra poche settimane sarà protagonista in Copa America con la sua Argentina.

Una lunga carriera in maglia Inter che, come ammesso dallo stesso Lautaro, poteva essere stroncata sul nascere. Ospite del Podcast ‘Mamma Dilettante’ di Diletta Leotta, insieme alla moglie Agustina Gandolfo, il Toro ha svelato il retroscena: “Sono arrivato qua, c’era Mauro (Icardi, ndr) e in quel periodo giocavo poco. Nella mia testa pensavo di voler tornare in Argentina, andare via, perché uno abituato a giocare sempre in Argentina poi arrivi qua e ti devi ambientare. Per noi sudamericani, venire qua, non parlare la lingua, abitudini diverse, è stato complicato. Ma all’Inter tutti mi hanno dato una mano, c’era Spalletti in quel primo anno. Poi ho iniziato a giocare, avevo un po’ più di spazio”.

Un approdo all’Inter che, come confermato anche stavolta Lautaro, è stato favorito dalle raccomandazioni di Milito: “Quando ero al Racing avevo 2/3 proposte in Europa. Poi è arrivata l’Inter che è stata quella più interessata, più concreta. Ho parlato tanto con Diego (Milito, ndr) che mi ha parlato tantissimo dell’Inter e della città. E’ stato un buon consiglio, anche adesso ci parliamo ogni settimana. E’ un grande amico che mi ha dato tanto nel calcio”.