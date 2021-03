TS – Inter, conferma naturale per Conte. Ma il tecnico chiederà uno sforzo sul mercato

Dopo gli scossoni della prima stagione sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte dal patto di Villa Bellini dello scorso agosto in avanti non ha più avuto altre frizioni con la dirigenza riuscendo a costruire, grazie al lavoro svolto quotidianamente coi suoi ragazzi ad Appiano Gentile, un campionato fin qui da protagonista. Il tecnico leccese ha più volte sostenuto di trovarsi bene a Milano sotto i colori nerazzurri, ma di aver soprattutto trovato l’ambiente ideale in cui poter costruire un progetto serio e duraturo.

Ovviamente i problemi che Suning ha accusato con il Covid hanno di riflesso colpito anche la programmazione del club, il quale sta attendendo chiarezza sul futuro della proprietà. Conte, che con l’Inter ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, dovrebbe rimanere almeno per un altro anno, a maggior ragione se dovesse riportare la squadra allo scudetto. Secondo quanto scritto da Tuttosport, esiste una piccolissima possibilità che si possa arrivare al divorzio in estate qualora il tecnico non dovesse ottenere dei rinforzi adeguati per affrontare la prossima Champions League. Ma si tratta di discorsi fin troppo lontani e poco credibili in questa fase della stagione.

