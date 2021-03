Nazionali – Barella, Bastoni e Sensi attesi domani a Parma dal ct Mancini

Se Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi non hanno ancora avuto l’opportunità di raggiungere a Parma il ritiro della Nazionale Italiana, è dovuto al fatto che la Federcalcio non ha ancora inoltrato la richiesta ufficiale all’Ats Milano per consentire ai tre calciatori di poter cambiare l’indirizzo presso cui trascorrere l’isolamento. Quest’oggi, però, è previsto il contatto decisivo che dovrebbe sbloccare l’impasse e consentire ai tre azzurri di poter raggiungere nella giornata di domani i connazionali in vista dei tre impegni di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022.

Per quanto riguarda un eventuale impiego, questo non dipenderà più dall’Ats Milano perché una volta cambiato indirizzo di isolamento i tre interisti entreranno nella sfera di competenza del dipartimento di sanità della regione Emilia Romagna, la quale dovrà emanare un permesso speciale per consentire di interrompere l’isolamento per motivi di lavoro a Barella, Bastoni e Sensi. Considerato l’iter non poco impegnativo e i tanti attori coinvolti in questa vicenda, secondo La Gazzetta dello Sport i tre calciatori dell’Inter si aggregheranno al gruppo del ct Roberto Mancini solo nella giornata di domani.

