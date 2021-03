GdS – Vidal, rientro a tempo record: col Sassuolo la prima convocazione?

Sta procedendo spedito il recupero di Arturo Vidal dopo l’intervento chirurgico di dieci giorni fa eseguito in artroscopia per sofferenza meniscale. Dopo aver iniziato a muover i primi passi ed aver lasciato le stampelle già nella scorsa settimana, il centrocampista cileno ha iniziato a svolgere le prime sedute di fisioterapia, in attesa di andare incontro al prossimo step che coinciderà con il ritorno a correre in campo prima di poter rientrare nuovamente nei prossimi convocati dell’Inter.

Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, a questo ritmo Vidal potrebbe rischiare di perdersi solamente il match del 3 aprile contro il Bologna, rientrando a disposizione addirittura il 7 aprile nel recupero contro il Sassuolo. Ovviamente si parla di previsioni molto ottimistiche, ma che danno quantomeno l’idea di come il ragazzo stia recuperando bene e della voglia che ha di chiudere al meglio questa sua prima annata in maglia nerazzurra.

VIA LIBERA ALL’IMPIEGO DEI NAZIONALI INTERISTI >>>