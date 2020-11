Inter-Conte, avanti insieme. La dirigenza non ha ripensamenti ma ora serve la scossa

“La fiducia c’era, c’è e ci sarà”. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dell’Inter ieri, a margine dall’assemblea dei soci, ha blindato Conte spazzando così per il momento tutte le voci di un possibile divorzio.

Il tecnico nerazzurro non è in discussione ma ora l’Inter è a caccia di quella scossa in grado di far cambiare volto alla stagione. A partire da questo pomeriggio contro il Sassuolo di De Zerbi, una delle squadre che propone il miglior calcio in Italia.

La formazione neroverde è sicuramente una delle avversarie peggiori da poter incrociare ora ma la sfida del Mapei potrebbe essere anche l’occasione per un successo ad alto impatto scenico.

